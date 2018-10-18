Ярославские студенты почтили память погибших в Керчи минутой молчания

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-18T19:55:17+03:00

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Сегодняшний день в ярославских учебных учреждениях начался с минуты молчания. Студенты и преподаватели почтили память погибших в теракте в Керченском политехническом колледже.

- Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате произошедшей трагедии. Желанием скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказано в сообщении на официальном сайте Департамента образования мэрии Ярославля.

Родители ярославских учеников обеспокоены: система безопасности в учебных учреждениях очень далека от совершенства. Сколько жертв нужно еще, чтобы трагедии не повторялись