Ярославские студенты почтили память погибших в Керчи минутой молчания
В Керченском политехническом колледже учащийся устроил теракт
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Сегодняшний день в ярославских учебных учреждениях начался с минуты молчания. Студенты и преподаватели почтили память погибших в теракте в Керченском политехническом колледже.
- Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате произошедшей трагедии. Желанием скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказано в сообщении на официальном сайте Департамента образования мэрии Ярославля.
Родители ярославских учеников обеспокоены: система безопасности в учебных учреждениях очень далека от совершенства. Сколько жертв нужно еще, чтобы трагедии не повторялись