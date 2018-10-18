Сколько еще нужно жертв?

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-18T19:32:37+03:00

17 октября студент четвертого курса ворвался в Керченский политехнический колледж и устроил массовое убийство. Погиб 21 человек. Фото: REUTERS

Теракты в учебных заведениях могут стать обыденностью, если не предпринять меры прямо сейчас

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Трагедия, произошедшая в керченском колледже 17 октября, потрясла всю страну. Студент-четверокурсник пришел в учебное заведение с ружьем и самодельными взрывными устройствами и совершил массовое убийство. Погибло более 20 человек, 50 пострадали.

По всей стране прошли акции солидарности. Не остался в стороне и Ярославль. Губернатор Дмитрий Миронов после сообщения о теракте направил главе Республики Крым телеграмму:

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже. Ярославцы потрясены случившейся трагедией, искренне сопереживают жителям Республики Крым. Желаю душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - приводит текст телеграммы пресс-служба областной администрации.

Конечно, в такие тяжелые для народа мгновения необходима любая поддержка. Едва ли найдется тот, кто не соболезнует пострадавшим. Однако, сегодня нам нужны действия а не слова, пока «русский Колумбайн» не превратился в обыденность.

Все зло из интернета?

В интернете уже появляются фан-клубы убийцы, а это значит, что можно ждать новый ударФото: Роман Рыжиков

- После трагедии мы проанализировали соцсети. Страшно читать то, что пишут сверстники погибших ребят. Это невозможно цитировать, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Омбудсмен считает: поскольку нельзя полностью исключить негатив из интернета, необходимо предложить альтернативу. Чтобы у подростков была возможность заинтересоваться чем-то полезным, ярким, брать положительный пример и черпать вдохновение, а не наоборот.

Однако, гораздо важнее не сделать виртуальную реальность более комфортной для молодежи. В первую очередь надо выстроить с подростками живой диалог :

- Ребенок не должен чувствовать, что его проблемы никому не интересны, - говорит Крупин.- Родители, сотрудники образовательных учреждений, в первую очередь, должны работать с детьми.

Сегодня нередко происходят случаи, когда подросток, у которого были трудности, сводит счеты с жизнью. О его проблемах не знает ни классный руководитель, ни замдиректора по учебной части, ни даже одноклассники и друзья подростка. Да и они порой не придают значения тревожным сигналам.

- Так быть не должно, - говорит уполномоченный. – Нужно выстраивать с подростками диалог – на них сильно влияет окружение.

Система без бабушки-охранника

Ребенок прикладывает карточку, и на телефон родителя приходит СМС. Или не приходит...Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы не можем превратить школу в режимный объект и закрыть ее от внешнего мира, - считает Михаил Крупин. – В советское время здесь не было никакой особой системы охраны, никакой техники.

Родители школьников во многом вторят омбудсмену. По их мнению, системы безопасности никакой пользы не несут.

- В нашей школе стоят турникеты, к которым детки должны карточки прикладывать, - рассказывает отец учащегося одной из ярославских школ. – Тогда родителям должна приходить смска – во сколько ребенок вошел, во сколько ушел.

Так вот СМСки не приходят уже три года. По словам родителей, вся эта система без бабушки-охранницы попросту не работает.

- Она всех ребят в лицо знает. Постоянно говорит: «Ты зачем вернулся, тебя же забрали?», «Ты куда пошел, бабушка еще не пришла». Так зачем тратить большие деньги из бюджета, если без человеческого отношения все равно все развалится?

Конкретно

-Уровень антитеррористической защищенности образовательных учреждений в Ярославской области повышается из года в год, - сообщали ВРИО руководителя отдела УМВД по делам несовершеннолетних Наталья Суконина на пресс-конференции перед началом учебного года. - 915 школ оборудованы системой видеонаблюдения. В учреждениях имеются тревожные кнопки. При проверке в 238 школах нашли 300 нарушений: отсутствие камер, тревожных кнопок, сломанный забор.

Теракт в Керчи - далеко не первая в этом году трагедия, когда страдают и гибнут дети. И пока раз за разом кто-то врывается в школу и расстреливает учителей и учеников, даже говорить о безопасности и защищенности – преступление.

Хронология событий в КерчиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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