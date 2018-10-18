2018-10-18T17:07:00+03:00
Происшествия

Мошенники вымогают деньги с предпринимателей под видом мэрии Ярославля

Об этом сообщил заместитель мэра Алексей Торопов
Александр Клещев
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В Ярославле мошенники обманывают предпринимателей под видом мэрии. Об этом рассказал заместитель мэра Алексей Торопов. Преступники представляются сотрудниками сектора по защите прав потребителей городской администрации.

- В ходе телефонного разговора мошенники сообщают предпринимателям о якобы, готовящихся проверках, и предлагают перечислить деньги на банковскую карту для приобретения некоего пакета документов, который позволит предотвратить проверку, - пишет Торопов в «Фейсбуке».

Если в вашу фирму тоже звонили с такими предложениями - обращайтесь в полицию.

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