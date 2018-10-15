2018-10-15T09:59:56+03:00
Общество

Мост у Арсенальной башни на Волжской набережной в Ярославле законсервируют

Об этом сообщают в мэрии города
Александр Клещев
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Мост у Арсенальной Башни - объект культурного наследия федерального значения.Мост у Арсенальной Башни - объект культурного наследия федерального значения.Фото: Мэрия Ярославля
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Мост-виадук у Арсенальной башни на Волжской набережной законсервировали, сообщают в мэрии Ярославля. Его пытаются укрепить до тех пор, пока не будет готов проект реставрации.

— Этот мост входит в программу ремонта зоны ЮНЕСКО, – сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. — На следующий год у нас стоит задача разработать и согласовать проект выполнить капитальный ремонт.

Пока что подрядчик укрепит кирпичную кладку и закроет трещины. По словам директора Ярославской художественноймастерской «Реставратор» Дениса Полещука, после таких работ у города будет год в запасе на ремонт. В начале декабря консервацию закончат. Тогда же подготовят проект ремонта.

Мост у Арсенальной Башни - объект культурного наследия федерального значения.

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