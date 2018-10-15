Мост у Арсенальной башни на Волжской набережной в Ярославле законсервируют
Мост-виадук у Арсенальной башни на Волжской набережной законсервировали, сообщают в мэрии Ярославля. Его пытаются укрепить до тех пор, пока не будет готов проект реставрации.
— Этот мост входит в программу ремонта зоны ЮНЕСКО, – сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. — На следующий год у нас стоит задача разработать и согласовать проект выполнить капитальный ремонт.
Пока что подрядчик укрепит кирпичную кладку и закроет трещины. По словам директора Ярославской художественноймастерской «Реставратор» Дениса Полещука, после таких работ у города будет год в запасе на ремонт. В начале декабря консервацию закончат. Тогда же подготовят проект ремонта.
Мост у Арсенальной Башни - объект культурного наследия федерального значения.