Мост у Арсенальной башни на Волжской набережной в Ярославле законсервируют

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-15T09:59:56+03:00

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Мост-виадук у Арсенальной башни на Волжской набережной законсервировали, сообщают в мэрии Ярославля. Его пытаются укрепить до тех пор, пока не будет готов проект реставрации.

— Этот мост входит в программу ремонта зоны ЮНЕСКО, – сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. — На следующий год у нас стоит задача разработать и согласовать проект выполнить капитальный ремонт.

Пока что подрядчик укрепит кирпичную кладку и закроет трещины. По словам директора Ярославской художественноймастерской «Реставратор» Дениса Полещука, после таких работ у города будет год в запасе на ремонт. В начале декабря консервацию закончат. Тогда же подготовят проект ремонта.

Мост у Арсенальной Башни - объект культурного наследия федерального значения.