Мужчину, который по телефону заминировал три здания в Ярославле, осудят

12 Окт. 19:05 2018-10-12T19:06:11+03:00

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В Ярославле прокуратура подтвердила обвинения по делу телефонного террориста. Весной 2018 года 48-летний мужчина, будучи пьяным, позвонил в службу спасения и заявил, что в городе заминированы три здания. Бомбы, по информации преступника, находились в торговом центре «Омега», школе №81 и и в жилом доме №42 по улице Блюхера.

-Для проверки указанных сообщений были задействованы сотрудники полиции, вневедомственной охраны войск национальной гвардии Ярославской области, кинологи со служебными собаками, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. -Из зданий эвакуировали людей, однако взрывных устройств в зданиях и на прилегающей территории обнаружено не было.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Стоит отметить, что ранее мужчина уже был судим за телефонный терроризм.