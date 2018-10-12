В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-12T09:14:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле накануне и во время футбольного матча между местным «Шинником» и командой «Луч-энергия» ограничат движение транспорта рядом со стадионом «Шинник» .

19 октября с 19 часов до окончания матча на участке улицы Володарского от улицы Свободы до Свердлова введут временное ограничение стоянки по четной и нечетной стороне. Также на этом участке и на улицах Угличской, Богдановича от проспекта Толбухина будет ограничено движение транспорта - с 8 часов 20 октября до окончания матча.

- Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - пояснили в мэрии Ярославля.

Напомним, в Ярославле введут односторонне движение у ТЮЗа.