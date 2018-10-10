2018-10-10T07:04:56+03:00
Общество

В Ярославле у ТЮЗа введут односторонее движение

Постановление подписал исполняющий обязанности мэра Владимир Волков.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Одностороннее движение введено вокруг площади Юности в Ярославле.Одностороннее движение введено вокруг площади Юности в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле у ТЮЗа введут односторонее движение. Соответствующий документ 9 октября подписал исполняющий обязанности мэра города Владимир Волков.

Согласно постановлению, односторонним сделают движение на улице Республиканской - от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Свободы, на улице Салтыкова-Щедрина - от дома №7 до улицы Республиканской и проезд от дома №27 по улице Свободы до дома №14 на улице Салтыкова-Щедрина. Постановление вступит в силу через 20 дней после его официального опубликования.

Напомним, подрядчику дали еще неделю на ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле

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