В Ярославле возобновят общегородские совещания с 12 октября
Общегородские совещания в Ярославле возобновятся в следующую пятницу, 12 октября, сообщают в пресс-службе мэрии города. Вести их будет Владимир Волков, который сейчас исполняет обязанности мэра. Он начал работать 4 октября.
- На ОГС присутствуют все руководители структурных подразделений мэрии Ярославля, чтобы решить актуальные вопросы, посвященные жизни города, - сказали в пресс-службе городской администрации. - Традиционно совещание будет проходить по пятницам в 9 утра.
ОГС перестали собирать за несколько недель до увольнения Владимира Слепцова. До этого каждую пятницу он распекал подчиненных за трусы на Красной площади, сосульки и ремонт дворов.