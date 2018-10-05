2018-10-05T13:08:07+03:00
Общество

В Ярославле возобновят общегородские совещания с 12 октября

Об этом сообщают в мэрии города
Александр Клещев
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ОГС будет вести Владимир Волков. Фото: Владимир Волков / facebook.com.ОГС будет вести Владимир Волков. Фото: Владимир Волков / facebook.com.
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Общегородские совещания в Ярославле возобновятся в следующую пятницу, 12 октября, сообщают в пресс-службе мэрии города. Вести их будет Владимир Волков, который сейчас исполняет обязанности мэра. Он начал работать 4 октября.

- На ОГС присутствуют все руководители структурных подразделений мэрии Ярославля, чтобы решить актуальные вопросы, посвященные жизни города, - сказали в пресс-службе городской администрации. - Традиционно совещание будет проходить по пятницам в 9 утра.

ОГС перестали собирать за несколько недель до увольнения Владимира Слепцова. До этого каждую пятницу он распекал подчиненных за трусы на Красной площади, сосульки и ремонт дворов.

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