2018-10-09T15:44:00+03:00
Общество

Подрядчику дали еще неделю на ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле

Контракт истекает 10 октября
Александр Клещев
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По контракту ремонт проспекта должны закончить к 10 октября.По контракту ремонт проспекта должны закончить к 10 октября.Фото: Правительство Ярославской области
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Власти проверерили, как идет ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле по программе «Безопасные и качественные дороги». Выяснилось, что работу здесь подрядчик - московская фирма «ЕКС» - еще не закончил.

- Незначительное отставание от графика обусловлено большим объемом дополнительных работ, которые должен выполнить подрядчик: они составляют более 20 процентов от контракта, - прокомментировал ситуацию уже бывший заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. - Принято решение дать компании еще 6 – 7 дней на завершение проекта.

По контракту ремонт проспекта должны закончить к 10 октября. Все подрядчики, которые не сдадут работы в срок, по словам директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгения Моисеева, получат штрафы.

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