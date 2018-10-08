Сдачи не надо: рыбинцы не будут таскать с собой копейки из-за нового тарифа

8 Окт. 07:59 2018-10-08T08:00:10+03:00

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С понедельника, 8 октября, в рыбинских троллейбусах стало звонче – по новому тарифу за билет нужно заплатить 18 рублей и 80 копеек. Это значит, что и пассажирам, и кондукторам придется носить с собой горы мелочи. Интересно, что это цена, к которой пришли в «Рыбинскэлектротрансе», пойдя на уступки. Сначала говорили не о 80, а 85 копейках. Это на одну монетку больше. Но, скорее всего, рыбинцы не будут мелочиться. В опросе «Рыбинскэлектротранса» на его странице ВК, 75% подписчиков ответили, что не будут требовать сдачу с 19-20 рублей. Так что странный тариф может принести перевозчику даже больше денег, чем ожидалось.