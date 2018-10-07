2018-10-07T00:01:07+03:00
Спорт

«Ярославич» в Белгороде на этапе Кубка России обыграл «Белогорье»

Двух побед ярославцев на завершившемся в Белгороде этапе Кубка России не хватило для выхода в следующий
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

На предварительном этапе Кубка в Белгороде вели борьбу 5 команд, чтобы получить пропуск в следующий этап. Для этого надо было попасть в тройку призеров. Для «Ярославича», сильно обновившегося в межсезонье, эта задача оказалась неразрешимой, хотя по ходу этапа ярославцы прибавляли в игре. Но в первом круге «Ярославич» проиграл все свои матчи, что уже сильно снижало шансы прохождения в призеры. Лишь две последние игры принесли ярославцам успех. Сначала был обыгран «Грозный», а в последней игре соревнований «Ярославич», что называется, громко хлопнул дверью, обыграв многоопытный клуб хозяев «Белогорье» "Белогорье" - "Ярославич" - 1:3 (19:25, 25:16, 21:25, 20:25) В итоге после двух побед «Ярославец» набрал 7 очков и ушел с последнего места в группе, что должно добавить оптимизма команде и ее болельщикам на приближающееся начало чемпионата

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили