«Ярославич» в Белгороде на этапе Кубка России обыграл «Белогорье»

7 Окт. 00:01 2018-10-07T00:01:07+03:00

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На предварительном этапе Кубка в Белгороде вели борьбу 5 команд, чтобы получить пропуск в следующий этап. Для этого надо было попасть в тройку призеров. Для «Ярославича», сильно обновившегося в межсезонье, эта задача оказалась неразрешимой, хотя по ходу этапа ярославцы прибавляли в игре. Но в первом круге «Ярославич» проиграл все свои матчи, что уже сильно снижало шансы прохождения в призеры. Лишь две последние игры принесли ярославцам успех. Сначала был обыгран «Грозный», а в последней игре соревнований «Ярославич», что называется, громко хлопнул дверью, обыграв многоопытный клуб хозяев «Белогорье» "Белогорье" - "Ярославич" - 1:3 (19:25, 25:16, 21:25, 20:25) В итоге после двух побед «Ярославец» набрал 7 очков и ушел с последнего места в группе, что должно добавить оптимизма команде и ее болельщикам на приближающееся начало чемпионата