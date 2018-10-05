2018-10-05T13:47:53+03:00
Общество

На «владельцев» нефтяного озера в Ярославле завели уголовное дело

Правда, установить виновников опасных разливов, еще предстоит
Роман Рыжиков
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Фото: Анна Головина / facebook.comФото: Анна Головина / facebook.com
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Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту нефтяных разливов за Техуглеродом на улице Гагарина. Статья- «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

В августе этого года нефтяное озеро попало во внимание общественности после публикации активистки Анны Головиной фотографии катастрофы в Facebook:

- Нефтяной пипец страшен не только своим существованием, но и возможностью загореться в любой момент, - написала она.

Между тем, по оценкам следователей, «пипец» растекся на площади больше пяти тысяч квадратных метров и повлек за собой тяжкий вред почве. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают виновников экологической катастрофы.

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