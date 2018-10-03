Руководитель Следственного комитета по Ярославской области покинул свой пост

3 Окт. 22:51 2018-10-03T22:57:24+03:00

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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Олег Липатов покидает свой пост. Сегодня, 3 октября, у него был последний рабочий день. Как стало известно «КП-Ярославль», Липатов уходит на пенсию. Кто придет ему на замену, пока не известно. Скорее всего, временно в СКР по Ярославской области будет назначен исполняющий обязанности руководителя.

Напомним, генерал-майор юстиции Олег Игоревич Липатов родился 17 марта 1965 года в Ярославле. В 1989 году окончил юридический факультет Ярославского государственного университета. Работал в прокуратуре с 1988 по 2007 год. После этого в сентябе 2007 года был назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. Имеет множество наград, в том числе, медали «За безупречную службу» I, II, III степени, «Ветеран следственных органов», нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

Напомним, также 3 октября свой пост покинул мэр Ярославля Владимир Слепцов.