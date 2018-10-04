Ярославский речной вокзал включили в список объектов культурного наследия

4 Окт. 17:53 2018-10-04T17:53:53+03:00

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области

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Северный корпус Ярославского речного вокзала включили в список выявленных объектов культурного наследия, сообщают в правительстве Ярославской области. Теперь здание охраняет департамент охраны объектов культурного наследия. Напомним, нынешний собственник начал его переделывать.

- Наш научно-методический совет практически единогласно принял решение о включении на первом заседании, – рассказал директор департамента Александр Филяев. – Теперь все работы на этом объекте могут проводиться только при наличии разрешения департамента. Собственнику в ближайшее время будет направлено уведомление о новом статусе здания.

Следующим в перечень выявленных объектов культурного наследия должны включить здание Ярославля-Главного.