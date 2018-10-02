Ярославский картофель продадут в крымском «Яблоке»

2 Окт. 20:31 2018-10-02T20:31:49+03:00

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Ярославский картофель начнут продавать в Крыму, сообщают в правительстве области. В скором времени на полуостров отправят 40 тонн картошки. Ее будут продавать в сети крымских универсамов «Яблоко».

Сегодня, 2 октября, в Ярославль прибыла крымская делегация. О сотрудничестве власти Крыма и Ярославской области договорились давно - еще в прошлом году шла речь о том, что в агропромышленном парке «Вересаево» неподалеку от крымского города Саки выделили 500 гектаров земли под ранний картофель. Его планировали выращивать ярославские агрономы и отправлять обратно в область. Сейчас в правительстве сообщают, что этот участок определен под реализацию инвестпроекта. На какой стадии сейчас эта инициатива - не уточняется.

Кроме того, в Крыму хочет работать компания «Ярославские ягоды» - на площади в четыре тысячи гектаров хотят выращивать ягоды, чечевицу и нут.