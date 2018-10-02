В Ярославле женщина два года притворялась беременной, чтобы не идти в тюрьму

2 Окт. 14:05 2018-10-02T14:05:48+03:00

Несмотря ни на что, девушка оказалась за решеткой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трюк сперва сработал, а потом сыграл с ней злую шутку

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Жительница Ярославля попалась на сбыте наркотиков. Действовала она в составе организованной группы, поэтому, хоть раньше и не была судима, получила пять с половиной лет лишения свободы.

Только вот за решетку она совсем не собиралась. 30-летняя девушка предоставила справки о беременности, и суд дал ей отсрочку до того, как будущему ребенку стукнет 14. Случилась эта история еще два года назад.

Через год аферу раскрыли. Справки, по которым она уже должны была давно родить, оказались липовыми. Уголовное дело возобновили, и теперь к сбыту наркотиков добавилась еще и подделка документов.

В сентября этого года брагинский суд отправил девушку за решетку на пять лет прямо из зала суда.