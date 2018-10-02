2018-10-02T10:49:28+03:00
Общество

Вышел из больницы и пропал: в Ярославле ищут исчезнувшего странным образом 37-летнего мужчину

Пропавший ушел в легкой одежде и шлепанцах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ищут пропавшего 37-летнего мужчину – Вадима Константиновича Романа. Он исчез при странных обстоятельствах 1 октября. Как сообщили в поисковой группе «Центр-спас», мужчина вышел примерно в 16 часов из Соловьевской больницы и пропал. Мужчина дезориентирован и нуждается в срочной медицинской помощи.

Всех, кто его видел, просят сообщить в полицию по телефону 112 или волонтерам-поисковикам по телефону: 8-800-30-19-112.

Мужчину довольно легко узнать. Он высокого роста – около 2 метров, крупного телосножения, у него короткие светло-русые волосы и светло-зеленые глаза. На руке есть шрамы, затрудненная речь. Пропавший был одет не пополгоде легко: в серых штанах до колена, светлой футболке, черных шлепанцах и черных носках.

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