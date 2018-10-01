Ралли «Золотая осень» 2018. Ретро-автомобили устроили гонки по Ярославской области

1 Окт. 21:49 2018-10-01T21:49:54+03:00

Ярославские любители классических автомобилей проехали по области в свое удовольствие и на радость зрителей Фото: Роман Рыжиков

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В Ярославле состоялось ралли классических машин «Золотая осень». Ретро-автомобили стартовали с Советской площади и отправились по городам области. Около 30 машин сделали остановки в Тутаеве и Рыбинске. Там проходили мероприятия перед столетием ВЛКСМ. Одной из «фишек» торжеств стала выставка автомобилей. Сделав крюк по региону, пилоты вернулись на главную площадь столицы Золотого кольца.

-Большой, насыщенный маршрут стал скорее гонкой на выживание для раритетных машин, - сказал директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Но это не останавливает любителей ралли.

«Золотая осень» проходит в Ярославле с 1966 года. Дело основателя – гонщика Ивана Воробьева – сегодня продолжают его дети и внуки.