2018-10-01T21:49:54+03:00
Общество

Ралли «Золотая осень» 2018. Ретро-автомобили устроили гонки по Ярославской области

Классические автомобили делали остановки в Тутаеве и Рыбинске
Роман Рыжиков
Поделиться:
Ярославские любители классических автомобилей проехали по области в свое удовольствие и на радость зрителейЯрославские любители классических автомобилей проехали по области в свое удовольствие и на радость зрителейФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В Ярославле состоялось ралли классических машин «Золотая осень». Ретро-автомобили стартовали с Советской площади и отправились по городам области. Около 30 машин сделали остановки в Тутаеве и Рыбинске. Там проходили мероприятия перед столетием ВЛКСМ. Одной из «фишек» торжеств стала выставка автомобилей. Сделав крюк по региону, пилоты вернулись на главную площадь столицы Золотого кольца.

-Большой, насыщенный маршрут стал скорее гонкой на выживание для раритетных машин, - сказал директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Но это не останавливает любителей ралли.

«Золотая осень» проходит в Ярославле с 1966 года. Дело основателя – гонщика Ивана Воробьева – сегодня продолжают его дети и внуки.

vladimir_slepcovvladimir_slepcov
В Ярославле Золотая Осень - парад ретро-автомобилей, посвященный 100-летию ВЛКСМ.Фото: @jonic03#ретро #автомобили #ярославль
346 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили