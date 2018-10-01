2018-10-01T16:03:01+03:00
Общество

Из аэропорта Туношна будут летать самолеты до Москвы: расписание рейсов

За перелеты будет отвечать московская авиакомпания
Александр Клещев
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Из аэропорта Туношна начнут летать самолеты до Москвы, сообщают в правительстве Ярославской области. Первый рейс назначен на 28 октября.

Перевозчиком станет московская авиакомпания «Nordwind». Она будет использовать для перелетов бразильский авиалайнер семейства «Эмбраер-190». Он вмещает 110 пассажиров.

– Этот маршрут позволит совершать трансферные авиаперелеты через аэропорт Шереметьево, что сократит время нахождения в пути до московского авиаузла, – рассказал исполняющий обязанности директора аэропорта Владимир Любимов.

Рейсы до Москвы планируют выполнять два раза в неделю - по субботам и понедельникам ранним утром. Стоимость билета - от 1900 рублей.

Расписание вылетов:

Пятница: Шереметьево, 23.45 – Ярославль, 0.45 (прибытие в субботу);

Суббота: Ярославль, 4.50 – Шереметьево, 5.45.

Воскресенье: Шереметьево, 23.45 – Ярославль, 0.45 (прибытие в понедельник);

Понедельник: Ярославль, 4.50 – Шереметьево, 5.45.

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