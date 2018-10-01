Из аэропорта Туношна будут летать самолеты до Москвы: расписание рейсов
Из аэропорта Туношна начнут летать самолеты до Москвы, сообщают в правительстве Ярославской области. Первый рейс назначен на 28 октября.
Перевозчиком станет московская авиакомпания «Nordwind». Она будет использовать для перелетов бразильский авиалайнер семейства «Эмбраер-190». Он вмещает 110 пассажиров.
– Этот маршрут позволит совершать трансферные авиаперелеты через аэропорт Шереметьево, что сократит время нахождения в пути до московского авиаузла, – рассказал исполняющий обязанности директора аэропорта Владимир Любимов.
Рейсы до Москвы планируют выполнять два раза в неделю - по субботам и понедельникам ранним утром. Стоимость билета - от 1900 рублей.
Расписание вылетов:
Пятница: Шереметьево, 23.45 – Ярославль, 0.45 (прибытие в субботу);
Суббота: Ярославль, 4.50 – Шереметьево, 5.45.
Воскресенье: Шереметьево, 23.45 – Ярославль, 0.45 (прибытие в понедельник);
Понедельник: Ярославль, 4.50 – Шереметьево, 5.45.