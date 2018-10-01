Вандалы в Ярославле испортили два памятника архитектуры
В Ярославле вандалы изуродовали два объекта культурного наследия. Один из них, местного значения, – здание бывшей детской городской больницы на улице Володарского. Его подожгли неизвестные. Второй, федерального значения, – Крестовоздвиженский храм. Здесь рабочие повредили культурный слой. Ошибка произошла из-за того, что бригада работала в отсутствии археолога. А он должен был быть на месте обязательно.
В правительстве области рассказали, что возбуждены уголовные дела.
- С начала года было проведено 237 мероприятий по контролю за состоянием культурного наследия, - прокомментировал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В первом полугодии 2018 года выдано уже 42 предписания, а суммы штрафов составили больше 600 тысяч рублей.
Рабочие повредили культурный слой во время реставрации Крестовоздвиженского храмаФото: Правительство Ярославской области