2018-10-01T14:12:44+03:00
Происшествия

Под Переславлем дальнобойщика из Иваново обокрал бомж

Водитель уснул на обочине с открытым окном и лишился двух дорогих телефонов
Роман Рыжиков
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Ночуя на трассе вы не только рискуете стать участником ДТП, но и лишиться имуществаНочуя на трассе вы не только рискуете стать участником ДТП, но и лишиться имуществаФото: Роман Рыжиков
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О том, что останавливаться на ночлег прямо на обочине нельзя, было сказано уже немало. Тем не менее некоторые водители пренебрегают этим простым правилом и отдыхают от дороги, не заезжая на специальные кемпинги. Так, например, поступил дальнобойщик из Иванова, который решил заночевать в кабине недалеко от Переславля.

«Бесплатный» отдых обошелся водителю более чем в 30 тысяч рублей. Пока мужчина спал, через открытое окно его «ГАЗика» кто-то украл у него два дорогих мобильника и аккумулятор к ним. Дальнобойщик обратился в полицию.

Оперативники по горячим следам задержали 56-летнего бомжа. Похищенное изъяли, а на бездомного завели уголовное дело.

Уважаемые водители! Напоминаем о необходимости отдыхать во время дальней дороги. Однако делать это стоит только в специально отведенных местах.

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