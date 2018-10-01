Под Переславлем дальнобойщика из Иваново обокрал бомж

1 Окт. 12:08 2018-10-01T14:12:44+03:00

Ночуя на трассе вы не только рискуете стать участником ДТП, но и лишиться имущества Фото: Роман Рыжиков

Водитель уснул на обочине с открытым окном и лишился двух дорогих телефонов

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О том, что останавливаться на ночлег прямо на обочине нельзя, было сказано уже немало. Тем не менее некоторые водители пренебрегают этим простым правилом и отдыхают от дороги, не заезжая на специальные кемпинги. Так, например, поступил дальнобойщик из Иванова, который решил заночевать в кабине недалеко от Переславля.

«Бесплатный» отдых обошелся водителю более чем в 30 тысяч рублей. Пока мужчина спал, через открытое окно его «ГАЗика» кто-то украл у него два дорогих мобильника и аккумулятор к ним. Дальнобойщик обратился в полицию.

Оперативники по горячим следам задержали 56-летнего бомжа. Похищенное изъяли, а на бездомного завели уголовное дело.

Уважаемые водители! Напоминаем о необходимости отдыхать во время дальней дороги. Однако делать это стоит только в специально отведенных местах.