В Ярославской области поймали «металлистов»
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в Любимском районе раскрыта кража металлических конструкций
Изменить размер текста:
В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в краже со склада сорока элементов металлических конструкций от контейнеров для хранения зерна установлены и задержаны трое жителей города Любима. Их годы рождения – 1990, 1994 и 1997-й.
Молодые люди нигде не работали. Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что похищенное сдали в приемный пункт металлолома, так как нуждались в деньгах.
Следственной группой отделения МВД России по Любимскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.