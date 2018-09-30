В Ярославской области поймали «металлистов»

30 Сент. 20:59 2018-10-01T10:25:32+03:00

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в Любимском районе раскрыта кража металлических конструкций

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В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в краже со склада сорока элементов металлических конструкций от контейнеров для хранения зерна установлены и задержаны трое жителей города Любима. Их годы рождения – 1990, 1994 и 1997-й.

Молодые люди нигде не работали. Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что похищенное сдали в приемный пункт металлолома, так как нуждались в деньгах.

Следственной группой отделения МВД России по Любимскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.