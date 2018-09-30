Двое погибших. В Ярославской области вологодский автомобиль уехал в реку
Происшествие случилось в Некрасовском районе на паромной переправе
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По предварительной информации водитель автомашины «Фолксваген Транспортер» , мужчина 1976 г.р. , не справился с управлением и совершил съезд с пристани переправы в Волгу.
В результате ДТП пассажиры – мужчина 1981 г.р. и женщина 1979 г.р. – жители Вологодской области, скончались на месте происшествия.
Как сообщило УМВД России по Ярославской области, на место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, скорая помощь. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.