Двое погибших. В Ярославской области вологодский автомобиль уехал в реку

30 Сент. 17:07 2018-09-30T18:11:39+03:00

Происшествие случилось в Некрасовском районе на паромной переправе

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По предварительной информации водитель автомашины «Фолксваген Транспортер» , мужчина 1976 г.р. , не справился с управлением и совершил съезд с пристани переправы в Волгу.

В результате ДТП пассажиры – мужчина 1981 г.р. и женщина 1979 г.р. – жители Вологодской области, скончались на месте происшествия.

Как сообщило УМВД России по Ярославской области, на место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, скорая помощь. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.