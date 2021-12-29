Жизнь после детского дома: как живут сироты, с какими трудностями сталкиваются и, как их преодолевают

Хорошо, когда можно попросить подсказку у родных, но как быть, если ты один? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь в детском доме, как это? Наверняка, большинству людей станет тяжело на душе, если они представят себя в роли оставленного родными ребенка и задумаются над тем, как в этом случае могла бы сложиться их жизнь. Неважно в каком возрасте ребенок попал в детский дом: совсем крохой или подростком. Факт - опыт прожитых лет за плечами не так велик, и на многие взрослые житейские вопросы маленькому человеку приходится искать ответ самостоятельно. Жизнь полна неизвестных закорючек, хорошо, когда можно попросить подсказку у родных, но как быть, если ты один?

В России уже более 15 лет работает фонд «Дети наши», который проводит акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Суть проекта предельно проста: вместо плюшевых медведей, конфет или гаджетов детям-сиротам в подарок нужно то, что поможет построить их счастливое будущее и осуществить все «хочу», через «знаю» и «умею». Помогать детским домам важно, но куда важнее помочь их воспитанникам адаптироваться ко взрослой жизни, в том числе и сиротам из Ярославской области. Как это сделать? С помощью наставника.

"Никакого выпускного, уходишь и все": жизнь за порогом учреждения

В 2020 году из детского дома выпустилась 18-летняя Анастасия (имя по просьбе нашей героини изменено - прим.ред). Девушка, как и многие сироты, оказалась один на один с самостоятельной жизнью. Она согласилась поделиться небольшой частью своей истории и рассказать о том, как жила в детском доме и как живет сейчас.

В России уже более 15 лет работает фонд «Дети наши», который проводит акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как проходит выпуск из детского дома?

- После наступления совершеннолетия ты забираешь документы, собираешь вещи и просто уходишь. Никакого праздника и выпускного в детском доме не устраивают. К этому дню, к выпуску, готовят все время.

- А готовят ли в учреждение детей ко взрослой жизни?

- Помимо программы обычной школы, она, кстати, рядом с приютом была, нас обучали домоводству в самом детдоме. Для нас даже отдельную комнату выделили, где была посуда стиральная машинка, плита и прочая бытовая техника. Помню, точно учили готовить, счета оплачивать, убирать за собой, вести быт.

- Расскажите о проживание в детском доме. Какой была ваша комната?

- Личного пространства было немного. Я делила комнату с девятью девочками. Но у каждого были свои личные вещи: косметика, одежда. Государство выплачивает пособие, на которые мы все это покупали. Ежемесячной суммы хватало на все нужды. Сейчас я живу в своей квартире, быт хорошо веду, все умею.

Страхи, ошибки, обиды и прочие тяготы социализации

У Анастасии период социализации прошел легче, чем у многих других сирот, ведь у девушки был наставник, который помог разобраться со взрослой жизнью. Никаких страшных трудностей она не припомнит, но так бывает далеко не всегда. Для многих «выход в мир» и воспоминания о детском доме - тяжелая тема, поэтому корреспондент «КП-Ярославль» поговорил с психологом направления наставничества «Будем вместе» и подробнее узнал о главных страхах и проблемах ребят, которые только что выпустились.

- С какими трудностями сталкивается ребенок при взросление в детском доме?

- На самом деле очень много трудностей. Если говорить про основные, то первая заключается в том, что у ребят формируется коллективное «мы». Они все время в коллективе, все время с кем-то и личные границы как таковые отсутствуют. Но, несмотря на это, с возрастом формируется потребность в личном пространстве, что абсолютно нормально. Это вторая трудность, потому что это пространство достаточно сложно организовать. Дети живут в комнатах минимум вдвоем. Еще одна трудность - слабая самостоятельность. За ребят часто убирают, стирают, готовят еду. Заставить их сделать что-то бытовое бывает крайне сложно.

- И как с этим бороться?

- Есть уроки по домоводству, но они помогают только в формировании навыков. Отрабатывать же их нужно в процессе жизнедеятельности, когда сталкиваешься с ними непосредственно в быту. У детей забирают возможность стать более самостоятельными. Также есть проблемы с организацией досуга. Ведь обычно учреждение само определяет развлечения для детей. Ребята не особо принимают участие в планирование собственной жизни, им сложно сформировать интересы.

- Как в этом случае помочь с социализацией сироте?

- Нужно сопровождать ребенка и передавать опыт. Важно, чтобы после выпуска уже взрослого человека познакомили с новым для него пространством. Нужно показать и рассказать, где и что находится, куда в случае какой-либо беды можно обратиться, как сэкономить деньги и прочее.

- И тогда на помощь приходит наставник?

- Да, наставник - это взрослый друг, поддержка, человек, на которого можно опереться. Когда ребенок еще находится в детском доме они налаживают дружеский контакт, а после выпуска наставник передает свой жизненный опыт: рассказывает, например, как составить резюме, оформить документы, спланировать ремонт и прочее. Допустим, подопечный хочет поставить пластиковые окна. Он идет в первую контору, а по неопытности его там могут легко обмануть. Наставник же в этом случае поможет проанализировать рынок, подсказать, какая продукция более качественная.

Как можно помочь фонду и его воспитанникам?

После выпускного из детского дома в большинстве случаев человек предоставлен сам себе и большому неизвестному миру, поэтому так важно найди надежное плечо, на которое без опаски можно опереться. Благотворительный фонд «Дети наши» помогает воспитанникам и выпускникам детских домов подготовиться к самостоятельной жизни, чтобы они стали благополучными членами общества.

Стать участником акции «Дарите навыки вместо игрушек» может любой желающий - на сайте фонда. Также к участию приглашают и ярославцев, которые желают стать наставниками для ребят. Также помочь можно, просто сделав пожертвование. Также к участию в проекте «Будем вместе» приглашают и ярославцев, которые желают стать наставниками для ребят.