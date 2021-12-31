Уважаемые жители Ярославской области!

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поздравил жителей региона С Новым годом Фото: Правительство Ярославской области

Завершается 2021 год. Он выдался непростым, как и его предшественник. Пандемия вновь проверяла нас на прочность. Многие болели, переживали боль утраты от потери близких, но жизнь продолжается. Мы вновь показали, что вместе сильнее и, объединившись, можем противостоять любой беде. Спасибо волонтерам, добровольцам и нашим героям – медикам. Они отважно боролись и продолжают бороться за жизни людей, многие из них и в эти праздничные дни – на дежурстве. Этот год вновь напомнил нам о важности человеческих ценностей и что главное – это взаимовыручка, участие, забота о людях.

В этот праздник каждому из нас хочется верить в чудо. Поэтому Новый год мы встречаем с надеждой. Проблемы и будничная суета уходят на второй план. Главное – завершить дела, быть в родном доме, в окружении близких, чтобы провести время вместе, улыбнуться и сказать, как дорожим друг другом. И, конечно, каждый из нас строит планы, масштабные и не очень: получить в подарок щенка, лучше учиться, переехать в новый дом, создать семью, отправиться в путешествие…

В 2022 году команда Правительства Ярославской области продолжит работать, руководствуясь правилом: главное – это люди, их проблемы и заботы. Мне важно, чтобы каждый житель региона получал нашу поддержку, чувствовал, что он не один. Мы работаем для нашей Ярославской области и ее жителей.

С праздником, уважаемые ярославцы! Здоровья, тепла, стабильности, благополучия и счастья!

С новым, 2022 годом!

С уважением, врио губернатора Ярославской области

Михаил ЕВРАЕВ