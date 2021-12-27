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Общество27 декабря 2021 8:54

Три человека пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ярославском районе

ДТП произошло около трех ночи 27 декабря
Полина Вачнадзе
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Авария произошло в 02:35 27 декабря на въезде в Ярославль

Авария произошло в 02:35 27 декабря на въезде в Ярославль

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса «Рено» и грузовой машины «Исизу». Авария произошло в 02:35 27 декабря на въезде в Ярославль. Травмы в ДТП получили три человека. На место езжали медики и спасатели.

- Госпитализированы водитель «Рено», 38-летний мужчина, и пассажиры этой же машины – мужчина 37 лет и женщина 26 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Причины аварии сейчас устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Происшествия: ДТП