Три человека пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ярославском районе

Авария произошло в 02:35 27 декабря на въезде в Ярославль Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса «Рено» и грузовой машины «Исизу». Авария произошло в 02:35 27 декабря на въезде в Ярославль. Травмы в ДТП получили три человека. На место езжали медики и спасатели.

- Госпитализированы водитель «Рено», 38-летний мужчина, и пассажиры этой же машины – мужчина 37 лет и женщина 26 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Причины аварии сейчас устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.