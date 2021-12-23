В Ярославле открылись елочные базары: адреса и цены

Цена елочек начинается от 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле открылись шесть елочных базаров, в ближайшее время откроются еще шесть, сообщили в пресс-службе мэрии города. В продаже ели, сосны и лапник, все деревья из лесозаготовительных хозяйств Даниловского и Пошехонского районов.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно с 10:00 до 20:00. Купить елочку можно по адресам:

- площадь Труда; - улица Труфанова, в районе дома 19; - Ленинградский проспект/улица Урицкого, в районе дома 50; - проспект Машиностроителей, в районе дома 9; - Ленинградский проспект, в районе дома 70; - проспект Машиностроителей, в районе дома 30; - проспект Фрунзе, в районе остановочного пункта «ул. Академика Колмогорова» (в сторону центра); - улица Серго Орджоникидзе, 16; - улица 8 Марта, в районе дома 17а; - улица Светлая, в районе дома 38; - улица Ньютона, в районе дома 34в; - Тутаевское шоссе, в районе дома 55.

На каждой торговой точке должна быть размещена информация о продавце и документы, подтверждающие происхождение деревьев. Покупателю обязательно должны предложить упаковочные сумки и мерные линейки.

Цена елочек начинается от 500 рублей. В эту сумму входит и упаковочный материал. Стоимость дерева зависит от его высоты и пышности.