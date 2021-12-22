В ярославском МЧС рассказали шесть правил поведения в сильный мороз

При сильных морозах может возникнуть гипотермия - выраженное снижение внутренней температуры тела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославскую область пришли сильные морозы. Сегодня, 22 декабря, столбик термометра опустился до -30 градусов, в отдельных районах – до -32.

Спасатели предупредили возможных чрезвычайных ситуациях, в том числе и пожарах, авариях, нарушениях в ЖКХ и работе транспорта из-за морозов.

Кроме того, в МЧС рассказали, как пережить такое резкое похолодание и не получить переохлаждение или обморожение.

При сильных морозах может возникнуть гипотермия - выраженное снижение внутренней температуры тела. Врачи советуют детям, пожилым людям, а также людям, принимающим антидепрессанты и таблетки от «давления», рыбакам и охотникам в морозные дни оставаться дома. Иначе существует риск получить обморожения и переохлаждение. Кстати, первые признаки переохлаждения организма - озноб, частое мочеиспускание. В таких случаях надо срочно вернуться в теплое помещение. Умеренная гипотермия характеризуется неспособностью сосредоточиться, неловкостью движений, негативным отношением к окружающим. В этом случае спастись можно горячим чаем и пищей. При глубокой гипотермии человек теряет сознание, в таком случае срочно вызывайте «скорую», самим тут не справиться.

Тем же, кто все-таки вынужден находиться на улице, надо запомнить шесть основных правил поведения в сильный мороз:

- нужно есть жирную или белковую пищу, чтобы обеспечить организм «топливом» для выработки внутренней энергии, обогревающей организм. Топливом для нас служит пища. Однако не всякая: капустный лист для этого не годится, понадобится шмат сала. Жир - лучший источник для выработки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя есть жиры, их нужно заменить на белковую пищу животного происхождения, например, мясо. Обязательно горячий чай или кофе. Только после плотного завтрака или обеда можно выходить на улицу в сильный мороз.

- нужно постоянно двигаться. Нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на холодные, особенно, металлические предметы. В этот момент человек теряет собственное тепло, отдает его более холодной поверхности. Этот процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения внутренней температуры.

- нужно тепло одеваться. Забудьте об утягивающих колготках, врезающихся ремнях, излишне тесных джинсах и всем остальном, что может нарушить кровообращение. Нужна рыхлая шерстяная одежда не менее трех слоев. Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки. Обязательна теплая и просторная обувь, теплый головной убор. Через непокрытую голову мы теряем 17% тепла всего организма.

- нужно беречь уши, нос, щеки и пальцы. Они в первую очередь предрасположены к обморожению.

- постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл на морозе так сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше мерзнут даже в варежках.

- на морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.

Переохлаждение может привести к летальному исходу. При температуре тела ниже 31 пострадавший находится без сознания, его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно, пульс 32-36 ударов, артериальное давление низкое или не обнаруживается, а зрачки расширены. В таком состоянии происходит остановка сердца. Если вам встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии - вызовите «скорую», тем самым вы спасете человека от смерти.