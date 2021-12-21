Кино, смартфон и снежный склон: встретить Новый год в трех «измерениях»

Предновогодняя пресс-конференция прошла в онлайн-формате. Фото предоставлено Tele2

Представители оператора 17 декабря рассказали и показали в прямом эфире, какие подарки и праздничные возможности уже доступны жителям Ярославского региона.

- Мы считаем, что новый год по другим правилам – это когда мечты сбываются, - рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.- Поэтому подготовили для клиентов подарки и особые предложения сразу в трех плоскостях: в рознице, городе и онлайне. Каждый может выбрать то, что подходит именно ему.

Подарки – под рукой

Центром получения подарков в этом году стало приложение «Мой Tele2». В нем можно обменять минуты на скидку при покупке смартфона Xiaomi.

- Курс обмена простой - 1 минута из тарифа равна 1 рублю скидки на этот смартфон, - сообщил во время прямого включения из салона связи директор смоленского филиала компании Алексей Воронцов. - Благодаря акции жители покупают гаджеты практически за полцены.

Такое предложение доступно во всех городах ЦФО, в том числе, и в Ярославской области. А самым продаваемым стал смартфон Xiaomi серии 9.

В разделе программы лояльности «Больше» – это кнопка с подарком в правом нижнем углу приложения Tele2, доступны промокоды от партнеров. В Ярославской области с началом зимнего сезона появились подарки от горнолыжного комплекса «Миловка». По промокоду оператора каждому доступны 5 бесплатных подъемов ski-pass.

Помимо этого, ярославцы найдут в приложении доступ к бесплатным мастер-классам по рисованию, скидку на топливо, что понравится любителям зимних путешествий за город, подарки при заказе новогоднего меню к столу и многое другое.

А если сложно определиться с выбором, то по новогодней традиции помочь с подарком сможет искусственный интеллект Миа. Она подберет лучшие варианты, как для пользователей, так и для их друзей.

Поднимет настроение любимый фильм

Завершает подборку новогодних предложений обновление фильмографии в разделе «Обмен минут на кино».

– По уже знакомому вам курсу – 1 минута тарифа равна минуте фильма, клиенты получают доступ к широкой библиотеке фильмов. Есть как новинки, так и раздел «Новогоднее настроение» с любимыми лентами, - объяснил Денис Маликов.

Дед Мороз на связи

После конференции состоялась небольшая экскурсия по тульскому офису.

- Сегодня специалисты обслуживания стали Дедами Морозами и Снегурочками и после консультации поздравляют клиентов с наступающими праздниками - в чате, в соцсетях и по телефону, – сообщил Денис Маликов. - По другим правилам на один день сотрудником контактного центра стал заместитель генерального директора Tele2 по операциям и развитию регионов Дмитрий Лопатухин.

По мнению Дмитрия Лопатухина, это - хорошая практика. Она позволяет из «первых уст» узнать, что важно и нужно клиентам. Также он добавил, что в компании принято разговаривать с клиентами на их языке, сопереживать или разделять радость каждого. А особенно – в преддверии Нового года.

В компании уверены: именно такой подход даст клиентам возможность провести праздники по своим правилам и получить незабываемые приятные эмоции.