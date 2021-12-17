В Ярославле разыскивают мужчину, который изнасиловал женщину в подъезде многоэтажки

Мужчина напал на девушку в подъезде многоэтажного дома. Скриншот с видео СКР по Ярославской области

В Ярославле разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления - насильственных действиях сексуального характера.

Преступление было совершено в марте этого года в подъезде дома на Московском проспекте. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина вслед за своей жертвой вбегает в подъезд, набрасывается сзади, сдавливает рукой шею и оттаскивает девушку в сторону.

Приметы подозреваемого: возраст 20-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, вьющиеся, глаза темно-карие, кожа смуглая. На момент совершения преступления был одет: пуховик черного цвета, средней длины с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки.

- При наличии информации, способной оказать помощь в розыске, просьба сообщить в следственный отдел по телефонам: 8-962-209-00-45, 8-962-209-00-08, 8(4852) 42-97-87; 42-97-86, либо по телефону 02, - говорится в сообщении СКР по Ярославской области.