В Ярославской области 14 декабря от коронавируса скончались 15 человек: очередной антирекорд

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В Ярославской области 14 декабря зарегистрировано 15 смертей от коронавируса. Поставлен очередной суточный антирекорд. И.о. заместителя председателя регионального правительства Анатолий Гулин пояснил причину такого резкого подъема смертности в области. С начала пандемии скончались 1 689 ярославцев.

За минувшие сутки зарегистрировано 267 новых заражений COVID-19. С начала пандемии заболели 81 237 ярославцев.

Всего заражений в России: 10 074 797 (+28 343)

Умерли в России: 291 749 (+1 14521)