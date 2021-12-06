Ярославна прилетела из ЮАР и попала в московский обсерватор с подозрением на вирус "омикрон"

Юлия рассказывает о том, что ее переводят в другой обсерватор. Она немного приболела, думает, что простыла в аэропорту. Фото: Юлия Демина

4 декабря в московском аэропорту "Домодедово" приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines из Южно-Африканской Республики. На борту самолета находились трое жителей Ярославской области. Сразу после прилета их отправили на принудительную изоляцию. В числе изолированных оказалась ярославна Юлия Демина, у которой врачи подозревают вирус "омикрон".

- Я вышла первая из зоны прилета, сижу жду. Нет желания ехать в обсерватор. Я бы поехала, если бы мне четко сказали, куда, зачем и на какой период времени меня везут. Но никакой информации доблестные сотрудники полиции не передали. Если действительно существует опасный штамм, который назвали «омикрон», то прибывающих нужно протестировать. Меня протестировали, взяли экспресс-тест, который показал, что все нормально, я здорова. Я готова ехать домой и сидеть там 14 дней, если это нужно. Но пока, видимо будем тут находиться. Посмотрим, чья возьмет. Не знаю чего ожидать, после тяжелого перелета хоть бы стакан воды предложили, - рассказала Юлия о первых часах на родине.

Прибывание в аэропорту закончилось тем, что Юлия и ее земляки из Рыбинска все-таки отправились в обсерватор под Сергиевым Посадом. Ночью у женщины поднялась температура и ее вместе с двумя людьми с симптомами ОРВИ на скорой перевезли в больницу Талдомского района, где разместили в изолированных боксах на базе инфекционного отделения.

— Ночью меня знобило, заболело горло. На утро медсестра измерила температуру. Думаю, продуло в аэропорту. С утра температура была 37,6. Взяли тест, — рассказала Юлия о своем состоянии.

Сейчас ярославна находится на 14-дневном карантине.

— Встретили меня очень весело. Мужа с женой, которых со мной вместе везли поместили в отдельный бокс. Мне сказали: «Девушка, вам туда. Мы тут вам мужа найдем». Говорю: «Только не гепатитного». Ответили, что у них тут только ковидные, — рассказывает Юлия об атмосфере в обсерваторе.

Вирус «омикрон» у Юлии не подтвержден. На данный момент она ждет результат теста, который либо подтвердит вирус, либо опровергнет.