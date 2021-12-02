В Ростове Великом открыли Конюшенный двор, который простоял разрушенным около 30 лет

В Ростове Великом открыли Конюшенный двор Фото: Правительство Ярославской области

В музее «Ростовский кремль» после перерыва в несколько десятков лет вновь открыли Конюшенный двор. Реставрация здания шла около 10 лет.

- Реставрация проводилась с 2013 года в несколько этапов. На эти цели было потрачено около 750 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, - уточнил и.о.заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

После открытия Конюшенного двора площадь музея увеличилась на четыре тысячи квадратных метров: оборудовали фотохранилище, реставрационные мастерские, конференц-зал, выставочные площади. Во внутреннем дворе будут проходить фестивали, исторические реконструкции и ярмарки.

Так выглядел Конюшенный двор в процессе реставрации Фото: Правительство Ярославской области

Конюшенный двор Ростова очень долгое время находился в плачевном состоянии. Несмотря на то, что он является памятником архитектуры 17-19 веков и единственным сохранившимся в России Конюшенным двором 17 века, с 80-х годов прошлого столетия он медленно, но верно разрушался. Жители Ростова наверняка помнят развалины у стен Кремля. Реконструкция, которая потребовала огромных финансовых вложений, стала возможна после того, как была получена поддержка Министерства культуры РФ.