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Общество2 декабря 2021 9:07

В Ростове Великом открыли Конюшенный двор, который простоял разрушенным около 30 лет

В ремонт, длившийся почти 10 лет, вложено около 750 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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В Ростове Великом открыли Конюшенный двор

В Ростове Великом открыли Конюшенный двор

Фото: Правительство Ярославской области

В музее «Ростовский кремль» после перерыва в несколько десятков лет вновь открыли Конюшенный двор. Реставрация здания шла около 10 лет.

- Реставрация проводилась с 2013 года в несколько этапов. На эти цели было потрачено около 750 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, - уточнил и.о.заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

После открытия Конюшенного двора площадь музея увеличилась на четыре тысячи квадратных метров: оборудовали фотохранилище, реставрационные мастерские, конференц-зал, выставочные площади. Во внутреннем дворе будут проходить фестивали, исторические реконструкции и ярмарки.

Так выглядел Конюшенный двор в процессе реставрации

Так выглядел Конюшенный двор в процессе реставрации

Фото: Правительство Ярославской области

Конюшенный двор Ростова очень долгое время находился в плачевном состоянии. Несмотря на то, что он является памятником архитектуры 17-19 веков и единственным сохранившимся в России Конюшенным двором 17 века, с 80-х годов прошлого столетия он медленно, но верно разрушался. Жители Ростова наверняка помнят развалины у стен Кремля. Реконструкция, которая потребовала огромных финансовых вложений, стала возможна после того, как была получена поддержка Министерства культуры РФ.

Культура: изобразительное искусство