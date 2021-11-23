Новый глава Ярославского региона задекларировал свои доходы

До перехода на госслужбу Михаил Евраев около 10 лет проработал в бизнесе на руководящих должностях. Фото: Правительство Ярославской области

В общей сложности доход врио губернатора Михаила Евраева за 2020 год составил чуть более 70 млн рублей. Как стало известно «КП-Ярославль», основная часть средств была получена от продажи недвижимости, полученной по наследству от родителей.

Непосредственный заработок - на основном месте работы и от педагогический/научной деятельности – у главы Ярославской области Михаила Евраева составил 8,8 млн рублей за год. Для чиновника такого уровня, как заместитель министра или руководителя федерального ведомства, доход вполне обычный.

4/5 своего общего дохода, т.е. порядка 60 млн руб., Михаил Евраев получил от реализации недвижимости, которую, как сообщалось выше, он получил в наследство. Стоит отметить, что до перехода на госслужбу Михаил Евраев около 10 лет проработал в бизнесе на руководящих должностях.

Источник «КП-Ярославль», близкий к новому главе региона сообщил, что наследство врио губернатора получил не так давно.

- Он не хотел содержать эту недвижимость, поэтому решил продать, - объяснил собеседник.

На данный момент Михаил Евраев является собственником трех квартир, две из которых построены в 1960-1970 годы, а одна эконом класса: в Санкт-Петербурге (72 кв. м) и в Москве (73 и 45 кв. м), двух машиномест (11 и 12 кв. м). А также владеет двумя далеко не новыми автомобилями марки Фольксваген: Тигуан 2012 г. и Туарег 2016 г.