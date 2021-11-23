Михаил Евраев передал паспорт гражданина РФ Алексею Котову

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с Алексеем Котовым. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Михаил Евраев передал российский паспорт Алексею Котову, который вернулся на родину из Казахстана, где находился в неволе более 20 лет. Встреча прошла на базе гаврилов-ямского комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран».

– Сложно представить, что вам пришлось пережить. Все жители области за вас сильно переживали и следили за вашей историей, - отметил Михаил Евраев. - Мы приложим все силы, чтобы вы смогли пройти медицинскую реабилитацию и найти работу в Ярославской области. Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким.

Правительство области уточнило, что Алексей Котов в ноябре найден и освобожден из неволи оперативниками Казахстана. В 1997 году он ушел в армию по контракту, в мае 1998 года должен был возвратиться домой в деревню Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999-го, после чего связь прекратилась. Возвратиться Алексею на родину помогал и врио губернатора Михаил Евраев.

В настоящее время Алексей Котов проходит комплексное медицинское обследование в центральной районной больнице Гаврилов-Яма. По итогам будет определено, в какое медучреждение региона он будет направлен на реабилитацию.