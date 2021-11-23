Михаил Евраев и известные российские спортсмены открыли в Гаврилов-Яме два футбольных поля

Михаил Евраев принял участие в открытии двух малых футбольных полей в Гаврилов-Яме Фото: Правительство Ярославской области

23 ноября во время рабочего визита в Гаврилов-Ям врио губернатора Михаил Евраев принял участие в открытии двух малых футбольных полей, построенных в рамках сотрудничества между Министерством спорта, общественной организацией «Российский футбольный союз» и Правительством области.

– В Гаврилов-Ямском районе активно развивается футбол. И это вполне закономерно, ведь именно здесь в 1912 году появилась первая в Российской империи футбольная арена, – отметил Михаил Евраев. – В этом году Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получила почетный статус детского футбольного центра Российского футбольного союза. Это, конечно, и оценка развития спорта в районе, но самое главное – это совершенно новые возможности для ребят, увлекающихся футболом. В районе будут созданы необходимые условия для тренировок, к работе с юными футболистами будут привлечены тренеры регионального центра «Шинник». Мы верим в то, что ребята, которые здесь будут заниматься, станут профессиональными спортсменами, а мы сможем по праву гордиться нашей футбольной школой.

Как отметил Михаил Евраев, открытие мини-полей – это первый этап большого проекта. На втором этапе в Гаврилов-Яме будет построен футбольный стадион, площадка для которого уже подготовлена. На стадионе, сообщает правительство области, планируют сделать искусственное покрытие, оборудовать беговые дорожки, установить трибуны и наладить освещение. Общая стоимость объекта – около 100 миллионов рублей.

Стадион и два мини-поля передадут на баланс Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школе – площадки будут использовать для тренировок и проведения соревнований.

Сегодня мини-поля уже приняли первых игроков. В Гаврилов-Яме мастер-классы провели российские футболисты Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев.