Михаил Евраев: «Можно работать круглосуточно»

Михаил Евраев распорядился ускорить темпы строительства ФАПа в Гаврилов-Ямском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе рабочего визита в Гаврилов-Ямский район врио губернатора Михаил Евраев и исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун посетили село Ставотино. Еще в конце октября здесь должны были сдать новый фельдшерско-акушерский пункт. Однако все сроки сорваны: на месте ФАПа до сих пор свайное поле. 465 человек остаются без первичной медицинской помощи.

Глава региона прямо со стройплощадки позвонил подрядчику.

– Илья Михайлович, мы сейчас находимся на стройплощадке ФАПа, которым занимается ваша организация. Срок сдачи объекта в эксплуатацию был 31 октября, сейчас ноябрь. Вы говорите, что будете готовы сдать объект 3 – 4 декабря. Вы понимаете, что за срыв сроков будут штрафные санкции? Обращаю ваше внимание, что ФАП должен быть не просто сдан в начале декабря, но и построен качественно. Можно работать даже круглосуточно – жители очень ждут фельдшерско-акушерский пункт, – подчеркнул Михаил Евраев.

Врио губернатора дал поручение главе Гаврилов-Ямского района Алексею Комарову и Оксане Пиклун взять ход строительства ФАПа на личный контроль и в оперативном режиме информировать о том, как продвигается процесс.

В 2021 году в регионе в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, которую реализует областное правительство, будет смонтировано девять фельдшерско-акушерских пунктов. Три из них построят в Некрасовском районе, два – в Даниловском и по одному – в Ростовском, Угличском, Мышкинском и Гаврилов-Ямском.