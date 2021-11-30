18-метровая ель, инсталляции для фото и световые консоли: как украсят Ярославль к Новому 2022 году

Ярославль начали украшать к Новому году Фото: Мэрия Ярославля

18-метровая ель на Советской площади, гирлянды, световые консоли и декоративные конструкции… В мэрии Ярославля рассказали, как украсят город к Новому году.

- Тема наступающего 2022 года – тепло и уют. В цветовых акцентах используется бело-синяя гамма. Символикой праздника остается варежка и надпись «Всем – тепла!». Площади, улицы и скверы украсят новогодними елями, световыми декоративными конструкциями и консолями, деревья и здания подсветят прожекторами и гирляндами, - рассказала директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» Ирина Марченко.

На Советской площади уже начали устанавливать главную ель города. Монтаж 18-летней красавицы продлится несколько дней: сейчас готовят каркас, потом на нем закрепят ветки. Ель украсят светодиодными игрушками и гирляндами.

Елки поставят и на основных площадях, а также во всех районах города.

Город украсят разными световыми конструкциями.

Как еще планируют украсить Ярославль? На пешеходных зонах собираются установить инсталляции для фото, которые в прошлом году пользовались большим интересом у горожан. В Демидовском сквере уже смонтировали две светодиодные конструкции – ель и шар. Третья – упряжка Деда Мороза – появится в ближайшие дни.

На Первомайском бульваре поставят световые ели и камин с подарками. На площади Мира уже играют снеговики-музыканты.

На Богоявленской площади установят надпись «С Новым годом», а на площади Волкова – световой шар. На Красной площади засверкает «Фонтан», улицы Кирова и Нахимсона украсят световыми перетяжками, арками и фоторамкой «Ярославль – столица Золотого кольца».

На Московском проспекте стоят световые медведи, на проспекте Фрунзе деревья, дома и наземные переходы украсили гирляндами.

По-новому собираются нарядить новогоднюю ель в парке Победы Дзержинского района, будет обновлено и убранство ели и сквера на проспекте Машиностроителей.