Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 7:39

Михаил Евраев: В Ярославле на маршруты выйдет в полтора раза больше автобусов

На городские автобусные линии выйдут крупные федеральные перевозчики, которые уже работают во многих регионах страны
Мария СОКОЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Михаил Евраев особо подчеркнул, что главная задача – обеспечить ярославцам качественное транспортное обслуживание.

Михаил Евраев особо подчеркнул, что главная задача – обеспечить ярославцам качественное транспортное обслуживание.

Фото: Правительство Ярославской области

Привлечь их, чтобы справиться с транспортным коллапсом, решил врио губернатора Михаил Евраев и в течение двух дней провел переговоры.

- Эти компании в таком пожарном режиме не работают, но пошли нам на встречу, т.к. это был форс-мажор, - отметил глава региона на брифинге с журналистами телекомпаний.

Местные перевозчики тоже останутся на рынке. Они продолжат работать, но с учетом своих возможностей и взятых обязательств - такую задачу им поставил Михаил Евраев.

- Сейчас у кого-то 70 автобусов, а заявлено 120. Неудивительно, что люди не могут дождаться на остановках транспорта, потому что у перевозчиков его попросту нет. Как это должно работать? Если у перевозчика 70 автобусов, то он получает маршрут на 60 машин, чтобы 10 оставались в резерве. Мы говорим всем, кто желает работать: работайте, но делайте это качественно. В интересах людей, - сказал Михаил Евраев.

Вместе с действующими подрядчиками в городе будут работать компании из Москвы и Санкт-Петербурга - ООО «Ранд-Транс», Национальная транспортная ассоциация, ПАО «Группа Автолайн». Три перевозчика до конца следующей недели выведут на городские маршруты дополнительно 140 автобусов. До 15 декабря количество машин увеличится еще на 110. Таким образом, в Ярославле будут работать 250 машин в дополнение к тем 550, которые были предусмотрены прежними договорами. Таким образом, количество автобусов на городских маршрутах в Ярославле увеличится в полтора раза.

Деньги для перевозчиков выделят из областного бюджета

Все дополнительные автобусы обеспечат экипажами водителей, которые приедут на работу в Ярославль, в том числе, из других регионов. Михаил Евраев заявил, что мэрия уже подобрала жилье для иногородних водителей.

- 250 дополнительных автобусов, это более 400 водителей. Мы понимаем, что столько водителей сразу набрать в городе невозможно. Попросил перевозчиков, чтобы они командировали в Ярославль персонал. Дал поручение мэрии Ярославля – найти общежитие, люди должны жить в нормальных условиях, - подчеркнул глава региона и добавил, что в областном центре должны работать и местные жители.

- Приглашенные водители – это временная мера. Нам нужно быстро, в моменте решить проблему, - пояснил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на вопросе оплаты. Выход из аврала требует привлечения средств. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

- До этого была следующая ситуация: одни делали вид, что работают, другие – что платят. Мы хотим, чтобы такого не было, чтобы никто друг друга не обманывал. Мы договорились, что будем платить, как положено, своевременно. У города сейчас таких возможностей нет, поэтому мы выделяем средства областного бюджета, - заметил Михаил Яковлевич.

Главный инструмент контроля - мнение жителей

Для наблюдения за работой транспортных компаний установят камеры, запустят работу мониторинговых групп.

Врио губернатора отметил, что по-прежнему главным инструментом контроля будет мнение жителей. Обратную связь губернатор будет получать из комментариев пользователей в социальных сетях и отчетов Центра управления регионом.

Договоры с прежними и приглашенными транспортными компаниями заключаются сроком до 14 июля. Весной 2022 года будет проведен конкурс на пятилетний период.

- Сейчас режим авральный. Таких ситуаций больше не должно повторяться. Все понимают, что происходит. Летом, когда люди ждали на остановке — это одна ситуация, хоть и неприемлемая. Когда зима, снег, холод – это недопустимо. Повторюсь, ситуация экстренная, мы вынуждены были вмешаться, - сказал глава региона.

При реализации транспортной реформы были допущены ошибки

Напомним, проблема транспортного обслуживания Ярославля – была одной из первых, на которую обратил внимание глава региона. Михаил Евраев дал поручение принять срочные меры и навести порядок в работе общественного транспорта в Ярославле еще 5 ноября. Он дал мэрии и подрядчикам на исправление собственными силами две недели, но результата не последовало. Люди продолжали ждать автобусы подолгу.

- Мне было важно получать обратную связь от горожан, поэтому мы завели каналы обратной связи, куда люди писали жалобы. Самое ценное – мнение жителей. Я ввел отчетность по тому, как работает общественный транспорт. Ситуация, которая была в октябре, в ноябре не изменилась, - заявил Михаил Евравев.

Губернатор также прокомментировал ошибки, которые, по его мнению, были допущены при реализации транспортной реформы.

- Первое - изначально запланировали количество транспорта на 30% меньше нужного. Второе – для перевозчиков не предполагалось полноценной оплаты так, как это должно было быть по договору. Все это повлекло последствия, которые мы сейчас видим, - проинформировал Михаил Евраев.

Завершая встречу с журналистами, губернатор особо подчеркнул, что главная задача – обеспечить качественное транспортное обслуживание:

- Комфорт складывается из простых вещей. Человек должен прийти на остановку, не ждать автобус полчаса, а минут 10. Не должен толкаться, а спокойно зайти в автобус, оплатить проезд и доехать до работы, школы, по своим делам. Это и называется качественная работа транспорта.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ