Михаил Евраев: В Ярославле на маршруты выйдет в полтора раза больше автобусов

Михаил Евраев особо подчеркнул, что главная задача – обеспечить ярославцам качественное транспортное обслуживание. Фото: Правительство Ярославской области

Привлечь их, чтобы справиться с транспортным коллапсом, решил врио губернатора Михаил Евраев и в течение двух дней провел переговоры.

- Эти компании в таком пожарном режиме не работают, но пошли нам на встречу, т.к. это был форс-мажор, - отметил глава региона на брифинге с журналистами телекомпаний.

Местные перевозчики тоже останутся на рынке. Они продолжат работать, но с учетом своих возможностей и взятых обязательств - такую задачу им поставил Михаил Евраев.

- Сейчас у кого-то 70 автобусов, а заявлено 120. Неудивительно, что люди не могут дождаться на остановках транспорта, потому что у перевозчиков его попросту нет. Как это должно работать? Если у перевозчика 70 автобусов, то он получает маршрут на 60 машин, чтобы 10 оставались в резерве. Мы говорим всем, кто желает работать: работайте, но делайте это качественно. В интересах людей, - сказал Михаил Евраев.

Вместе с действующими подрядчиками в городе будут работать компании из Москвы и Санкт-Петербурга - ООО «Ранд-Транс», Национальная транспортная ассоциация, ПАО «Группа Автолайн». Три перевозчика до конца следующей недели выведут на городские маршруты дополнительно 140 автобусов. До 15 декабря количество машин увеличится еще на 110. Таким образом, в Ярославле будут работать 250 машин в дополнение к тем 550, которые были предусмотрены прежними договорами. Таким образом, количество автобусов на городских маршрутах в Ярославле увеличится в полтора раза.

Деньги для перевозчиков выделят из областного бюджета

Все дополнительные автобусы обеспечат экипажами водителей, которые приедут на работу в Ярославль, в том числе, из других регионов. Михаил Евраев заявил, что мэрия уже подобрала жилье для иногородних водителей.

- 250 дополнительных автобусов, это более 400 водителей. Мы понимаем, что столько водителей сразу набрать в городе невозможно. Попросил перевозчиков, чтобы они командировали в Ярославль персонал. Дал поручение мэрии Ярославля – найти общежитие, люди должны жить в нормальных условиях, - подчеркнул глава региона и добавил, что в областном центре должны работать и местные жители.

- Приглашенные водители – это временная мера. Нам нужно быстро, в моменте решить проблему, - пояснил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на вопросе оплаты. Выход из аврала требует привлечения средств. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

- До этого была следующая ситуация: одни делали вид, что работают, другие – что платят. Мы хотим, чтобы такого не было, чтобы никто друг друга не обманывал. Мы договорились, что будем платить, как положено, своевременно. У города сейчас таких возможностей нет, поэтому мы выделяем средства областного бюджета, - заметил Михаил Яковлевич.

Главный инструмент контроля - мнение жителей

Для наблюдения за работой транспортных компаний установят камеры, запустят работу мониторинговых групп.

Врио губернатора отметил, что по-прежнему главным инструментом контроля будет мнение жителей. Обратную связь губернатор будет получать из комментариев пользователей в социальных сетях и отчетов Центра управления регионом.

Договоры с прежними и приглашенными транспортными компаниями заключаются сроком до 14 июля. Весной 2022 года будет проведен конкурс на пятилетний период.

- Сейчас режим авральный. Таких ситуаций больше не должно повторяться. Все понимают, что происходит. Летом, когда люди ждали на остановке — это одна ситуация, хоть и неприемлемая. Когда зима, снег, холод – это недопустимо. Повторюсь, ситуация экстренная, мы вынуждены были вмешаться, - сказал глава региона.

При реализации транспортной реформы были допущены ошибки

Напомним, проблема транспортного обслуживания Ярославля – была одной из первых, на которую обратил внимание глава региона. Михаил Евраев дал поручение принять срочные меры и навести порядок в работе общественного транспорта в Ярославле еще 5 ноября. Он дал мэрии и подрядчикам на исправление собственными силами две недели, но результата не последовало. Люди продолжали ждать автобусы подолгу.

- Мне было важно получать обратную связь от горожан, поэтому мы завели каналы обратной связи, куда люди писали жалобы. Самое ценное – мнение жителей. Я ввел отчетность по тому, как работает общественный транспорт. Ситуация, которая была в октябре, в ноябре не изменилась, - заявил Михаил Евравев.

Губернатор также прокомментировал ошибки, которые, по его мнению, были допущены при реализации транспортной реформы.

- Первое - изначально запланировали количество транспорта на 30% меньше нужного. Второе – для перевозчиков не предполагалось полноценной оплаты так, как это должно было быть по договору. Все это повлекло последствия, которые мы сейчас видим, - проинформировал Михаил Евраев.

Завершая встречу с журналистами, губернатор особо подчеркнул, что главная задача – обеспечить качественное транспортное обслуживание:

- Комфорт складывается из простых вещей. Человек должен прийти на остановку, не ждать автобус полчаса, а минут 10. Не должен толкаться, а спокойно зайти в автобус, оплатить проезд и доехать до работы, школы, по своим делам. Это и называется качественная работа транспорта.