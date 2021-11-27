Авангард в окрашивании и короткая длина: какие стрижки и оттенки волос будут в тренде 2022 года

Работа Алексея Канатьева на конкурсе. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Зачастую, говоря о профессии парикмахера, люди не считают ее сложной, для большинства это лишь часть сферы услуг. Но на самом деле парикмахерское дело - настоящее искусство, в котором важно иметь творческое видение, устойчивые навыки и даже дипломатические способности. Для чего же? Об этом корреспондент КП-Ярославль узнал от Алексея Канатьева - владельца салона красоты и парикмахера с многолетним стажем.

Ярославский парикмахер - Алексей Канатьев. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Осень заканчивается, впереди зима, а это значит, что нынешние тенденции и тренды в стрижках, прическах и цвете волос постепенно замещаются новыми, ведь смена любого сезона влечет за собой и смену моды. Мы попросили Алексея рассказать, чего же нам стоит ожидать и что набирает популярность прямо сейчас.

- Если говорить о техниках окрашивания, то в моде амбре и растяжка цвета, то есть его плавный переход от прикорневой зоны к концам. Также стало входить в моду креативное окрашивание – авангард, в котором клиент и парикмахер экспериментируют со всеми яркими цветами, которые только подскажет фантазия. Например, в одной из своих работ я применял перелив от розовых оттенков к желтым, получилось очень красиво.

Модная цветная техника окрашивания. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Что касается модных цветовых гамм, то тут сложно дать однозначный ответ. Большой популярностью пользуются натуральные оттенки. Если речь идет о рыжем, то на выходе должен получиться золотисто-медный, не кричащий цвет. Что касается формы, то сейчас идет тенденция на каре, причем на ровные концы. А вообще основным трендом сезона стала молодежная мода – street style. Причем пользуется популярностью она не только среди подростков, - рассказал мастер.

Модное окрашивание balayage. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Помимо новых модных веяний зима несет нам холода, которые могут стать угрозой для здоровья волос. Алексей рассказал, как ухаживать за волосами в период морозов и повышенной влажности.

- Уходовых средств сейчас много, причем доступны они каждому, ведь линейка зачастую включает в себя как экономные варианты, как и премиальные брендовые продукты. Основная проблема, на которую жалуются клиенты в холодное время года – ломкость волос, секущиеся кончики и то, что из-за одежды и шапок волосы часто электризуются. В последнем случае может помочь термозащита. Она применяется перед укладкой, чтобы волосы не пересушивались. Помогут шампуни, маски и бальзамы с эффектом увлажнения и восстановления с помощью керотиновых компонентов. Большим спросом заслуженно пользуются масла для кончиков волос, которые их питают, придают блеск и не дают сечься, - объяснил Алексей.

Модное окрашивание волос airtech. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Но одинаково ли эффективны профессиональные уходовые средства и то, что нам предлагают в магазинах массмаркета под громкими надписями «10 в 1» и «стопроцентное восстановление ваших волос»? У Алексея на это есть свой ответ:

- Как правило, то, что вы покупаете в магазине без предварительной консультации с мастером, стоит на полках без дела, скапливаясь в огромные склады разнообразных баночек и упаковок, или применяется неправильно. Если же вы посетили салон, то любой уважающий себя мастер порекомендует вам определенный уход, подходящий конкретно вам, и объяснит, как чем пользоваться. Ну, и, конечно, дешевые средства не дадут вам такого эффекта, как профессиональные. Правда, и не навредят. Скорее всего, либо не будет никакого результата, либо будет, но небольшой.

Алексей также согласился поделиться своим опытом работы с клиентами и рассказал, кто чаще решается на кардинальные изменения в своей внешности, и как удается уговорить самых консервативных клиентов сменить имидж.

Модное окрашивание волос total blond. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

- Вообще ярославцы сами по себе довольно консервативны в этом плане. И даже если ко мне приходят женщины с желанием что-то поменять, они зачастую отклоняют мои предложения о том, чтобы покрасить волосы или подстричься покороче. Тогда я стараюсь постепенно переходить к этому. Можно для начала немного осветлить или скрыть контуры у лица. И только потом, возможно, клиентка согласится на что-то новое. А вот подростки почти всегда садятся в кресло и заявляют «мне надоело, хочу все поменять». На кардинальные изменения также часто решаются молодые девушки, у которых что-то произошло в жизни, и он хотят начать что-то вроде нового этапа. Тогда бывает и такое, что длинные волосы обстригаются под каре, а брюнетки красятся в блонд, - рассказал он.

Сейчас моден золотисто-медный, не кричащий цвет. ФОТО: предоставлено Алексеем Канатьевым

Незадолго до нашего разговора Алексей участвовал в конкурсе, посвященном дню парикмахера, в котором он занял второе место, получив звание «колорист года». Для участия команда, состоящая из визажиста, модели, фотографа и непосредственно парикмахера создавала необычный образ, построенный на определенной концепции окрашивания. Эта работа является отличным примером тех тенденций, которые проявляются сейчас и ожидают нас в ближайшее время.