В Костромской области из-за гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело

В Костромской области в огне погибли четыре человека. ФОТО: СКР по Костромской области

В Чухломе Костромской области три женщины и мужчина погибли при пожаре.

- По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проведен тщательный осмотр места происшествия. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, назначены молекулярно-генетические, медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и причины пожара, - уточнили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Двухэтажный деревянный дом на улице Дорожной в Чухломе вспыхнул поздно вечером 22 ноября. Пожарные успели достать из огня пятерых человек, тела погибших после доставали из-под завалов.

Дом сгорел полностью, жильцы квартир лишились всего своего имущества.