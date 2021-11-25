В Ярославле неизвестные ворвались в общежитии университета и распрыскали «перцовку»

Запах химиката был настолько едким и сильным, что разлетелся по всему зданию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

24 ноября около 22:30 вечера в общежитии №1 ЯГПУ имени К.Д. Ушинского трое неизвестных парней напали на вахтера и распрыскали по этажам здания перцовку.

- Распылили перцовый баллончик в вахтера. Потом, судя по всему, бегали по этажам и везде распрыскивали эту гадость. Везде пахло, студенты кашляли. Вахтер пытался догнать этих парней. Чуть позже огромная толпа вылетела из общаги, что-то орала, началась драка. Кто-то валялся на дороге, машины их объезжали, - рассказывает источник "КП-Ярославль".

Запах химиката был настолько едким и сильным, что разлетелся по всему зданию. Студенты начали задыхаться и открывать окна.

- Я чуть не умерла. Не дышим, оно в комнату уже пролетело, - рассказывает девушка, проживающая в общежитие.

"КП-Ярославль" обратилась в полицию, чтобы узнать подробности произошедшего: кто, зачем и для чего поставил под угрозу здоровье сотен молодых людей.

- Заявление в ОМВД России по Кировскому городскому району поступило и зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области., - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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