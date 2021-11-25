Макдоналдс продолжает трудоустраивать горожан в Ярославле, Ростове и Рыбинске

Сотрудники – одна из ключевых ценностей компании, что полностью отражается в ее кадровой политике. ФОТО: предоставлено партнером Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославль - один из самых известных исторических городов России, который, к тому же, является столицей Золотого кольца. И, как в любом крупном городе, где есть множество университетов и различных предприятий, здесь актуален вопрос трудоустройства.

Более 20 лет назад Макдоналдс открыл свое первое предприятие в Ярославле, которое так долго ждали жители столицы Золотого кольца. За эти годы компания активно развивалась в регионе, благодаря чему смогла открыть еще 9 предприятий на территории Ярославля, Рыбинска и Ростова, предоставив около 700 рабочих мест.

Макдоналдс всегда рад принять в свои ряды энергичных, креативных, желающих работать, зарабатывать и развиваться сотрудников. Молодые мамы, папы, студенты, все, кто хочет построить интересную карьеру, у каждого есть возможность стать частью дружной команды, которая окажется рядом, поддержит и поможет.

Сотрудники – одна из ключевых ценностей компании, что полностью отражается в ее кадровой политике. Вне зависимости от позиции работникам предоставляются безграничные возможности для обучения, развития и карьерного роста, а гибкий график позволяет планировать личное и рабочее время так, чтобы все успевать. Так, например, студенты, для которых важна учеба, и работающие родители, для которых главный приоритет – забота о семье, могут быть уверены, что смогут гармонично совмещать это с работой. Далее приведем несколько примеров.

На сегодняшний день около 50% сотрудников компании в регионе – это молодые люди, которые успешно совмещают учебу в вузе с работой в компании. Они выбирают Макдоналдс, потому что знают, что смогут сформировать собственное расписание, работать от 20 часов в месяц, развивать свою карьеру и получать опыт в международной сети. К примеру, Юлия Егорова, устроилась в Макдоналдс на лето будучи студенткой 2 курса ФГБОУ ВО Ярославской Государственной Сельскохозяйственной Академии ЯГСХА.

Около 50% сотрудников компании в регионе – это молодые люди, которые совмещают учебу с работой в компании. ФОТО: предоставлено партнером

- Примерно через год работы я стала сотрудником отдела кадров, к тому же работа в Макдоналдс помогала мне с учёбой, легко было совмещать и практиковать некоторые навыки, связанные со специальностью, а также получать знания по охране труда и работе кадровика. Закончив учёбу, решила остаться в компании, еще спустя год мне предложили строить карьеру и стать менеджером. За время работы в компании я успела съездить и открыть первое предприятие в Нижневартовске, получив много эмоций и знаний от поездки в Сибирь. Вот уже почти 2 года я занимаюсь вопросами, связанными с приемом и обучением сотрудников. Моя работа дает мне стабильный доход и возможность постоянного развития, а замечательный молодой помогает быть на одной волне с современным миром, – поделилась Юлия.

Компания поддерживает молодые таланты и ежегодно награждает собственной стипендией студентов по всей стране. Кроме того, после окончания учебы у сотрудников появляется возможность продолжить свой карьерный рост на позициях, предполагающих полный рабочий день, и даже перейти на работу в головной офис компании в Москве.

Как мы уже отмечали, карьеру в компании могут строить не только студенты, но и те, кто уже окончил университет или колледж и успел построить семью. Родители – не исключение. Так, Дарья Лукичева является не только ассистентом директора предприятия, но и прекрасной мамой. Она успевает обучать, сопровождать и профессионально развивать своих сотрудников, а еще воспитывать 2 детей. Вот, что Дарья думает о работе в компании:

Дарья Лукичева является не только ассистентом директора предприятия, но и прекрасной мамой. ФОТО: предоставлено партнером

- Изначально я искала место, где не требуется опыт, но при этом есть возможность совмещать работу и заботу о семье. Гибкий график позволил мне заниматься детьми и зарабатывать деньги. Таким образом я в Макдоналдс уже 9 лет, за это время я прошла путь от обычного работника до ассистента директора, а сейчас занимаюсь развитием производственных процессов в предприятии. В начале этого пути я была приятно удивлена сплочённостью команды и отличными личностными отношениями внутри коллектива. Я считаю, что командный дух и взаимопомощь является отличительным качеством работы в компании. В дальнейшем мне бы хотелось, чтобы мои дети тоже поработали в компании. Это было бы хорошим стартом в их взрослой жизни, - рассказала Дарья.

Многие смотрят на работу в предприятии, как на временную подработку, но в дальнейшем остаются в ней на длительный срок, достигая больших профессиональных успехов. Директор предприятия Макдоналдс на площади Труда Елена Кныжова работает в компании почти 20 лет, а все начиналось с летней подработки на лето. За это время Елена окончила ВУЗ и получила диплом о высшем образовании, вырастила прекрасную дочь, которая гордится мамой и ее достижениями.

Директор предприятия Макдоналдс на площади Труда Елена Кныжова работает в компании почти 20 лет. ФОТО: предоставлено партнером

- Спасибо Макдоналдс, что научила меня ценить время, выходить из сложных ситуации и добиваться поставленных целей, - отмечает Елена.

Вы можете начать свой карьерный путь, как это сделали Юлия, Дарья, Елена, и еще более 60 тысяч человек по всей России, работающих в Макдоналдс на данный момент. Вы получите ценные навыки работы в команде, научитесь рационально распределять время, справляться с многозадачностью и эффективно общаться с самыми разными людьми. Для этого просто заполните анкету на сайте https://rabotavmcdonalds.ru и станьте частью огромной дружной команды.

Реальные факты говорят сами за себя: до позиции менеджера в предприятиях Ярославской области можно дорасти в среднем за 6 месяцев, до ассистента директора – за год, до директора – до двух лет. У каждого сотрудника есть возможность в итоге управлять предприятием, открывать новые точки, развивать бизнес и реализовывать свои мечты.