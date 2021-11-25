«Открытие» встречает клиентов по новому адресу

Точка продаж расположена в центральном районе города и уже предоставляет финансовые услуги населению в полном объеме. Фото – от партнера

Новый офис расположен по улице Республиканская, дом 7 Режим его работы следующий: понедельник - пятница с 09:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной.

Здесь ежедневно могут принимать более 150 человек. Помимо стандартных банковских услуг клиентам предоставляется возможность воспользоваться сервисом премиального уровня.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади офиса разместились зона круглосуточного самообслуживания, оснащенная банкоматами с функцией приема и выдачи наличных денежных средств, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, кассовая зона, выделенная зона для обслуживания привилегированных клиентов. Офис оснащен переговорной комнатой, что обеспечивает не только комфорт обслуживания, но и гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Пространство офиса распланировано так, чтобы клиентам банка было комфортно. Фото – от партнера

Специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых «Открытием», помогут оформить их. В том числе, в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов - рефинансированием кредитов сторонних банков.

- В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня, работает модуль по ипотечному кредитованию. Я уверен, что клиенты будут удовлетворены качеством и разнообразием предоставляемых услуг, - отметил Андрей Головко, управляющий банка «Открытие» в Ярославле.

Отметим, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Ярославле представлен 5 офисами продаж. Драйверами развития регионального банковского бизнеса остаются ипотека, кредиты наличными и кредитные продукты для предпринимателей. В частности, кредитный портфель банка в Ярославской области с начала года увеличился на 61%, а портфель привлеченных средств составил 13,3 миллиарда рублей.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.