В Рыбинске откроют для посещения Карякинскую усадьбу. ФОТО: администарция

В Рыбинске собираются отреставрировать и открыть для посетителей Карякинскую усадьбу, в которой с 1957 года находится туберкулезный диспансер. Произойдет это после того, как здание на улице Луначарского будет передано в собственность города.

Сейчас видеть уникальные интерьеры усадьбы могут только пациенты и медицинский персонал диспансера. При этом большая часть пространства пустует и никак не используется.

Здание усадьбы – памятник архитектуры местного значения. ФОТО: администрация Рыбинска

- Здание усадьбы – памятник архитектуры местного значения, построено в 1880 году. Площади необыкновенные, с отличной акустикой. Его можно использовать, например, как вторую сцену театра, концертную площадку, выставочное пространство для художников, - предложила идеи замглавы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Да и просто посмотреть в усадьбе есть на что. Широкая лестница из камня, высокие потолки, старая, но отлично сохранившаяся плитка на полу, на втором этаже – деревянный девятиметровый потолок. Из фойе второго этажа открывается отличный вид на Карякинский парк.

Из фойе второго этажа открывается отличный вид на Карякинский парк. ФОТО: администрация Рыбинска

Перевод тубдиспансера позволит Рыбинску получить еще одно уникальное пространство для культурной и общественной жизни. Руководство тубдиспансера против перевода не возражает.

- Вопрос о том, что нас устроят более скромные площади, мы поднимали давно. Здесь общая площадь – более двух тысяч квадратных метров. Лечатся больные с неактивной формой заболевания, то есть те, кто не заразен и не представляет опасности для окружающих. Второй этаж используется под отделение дневного стационара на 30 коек, - пояснила руководитель рыбинского тубдиспансера Ирина Райх.