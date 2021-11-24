Михаил Евраев: «Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься футболом»

Сегодня в Ярославской области систематически занимаются футболом более 20 тысяч человек. Фото: Правительство Ярославской области

– Мы благодарим РФС за выбор Ярославской области в качестве пилотного региона для воплощения в жизнь планов по развитию футбола. Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях и побеждать, – сказал Михаил Евраев. – Сила любой команды в том, насколько у нее развита спортивная школа. Поэтому планируем совместно с РФС на базе клуба «Шинник» развивать региональный центр подготовки футболистов.

Правительство области сообщило, что Центр будет создан на средства Российского футбольного союза в Ярославле, на территории Петропавловского парка. Проект предусматривает строительство здания, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии, восстановления, медицинский кабинет, кабинет для методических занятий. На прилегающей территории будут два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением. Аварийная трибуна и старое футбольное поле с беговыми дорожками, которые располагались на земельном участке, уже снесены. Проведены археологические исследования, согласовано с РФС техническое задание для проектирования и строительства спортивного центра. Получены предварительные технические условия по подключению к инженерным сетям.

– Мы реализуем проект подготовки резерва «Наша смена» по развитию детско-юношеского футбола. Ярославская область станет пилотным регионом, – отметил Максим Митрофанов. – На базе регионального центра «Шинник» хотим построить идеальную модель детско-юношеской спортивной школы для подготовки футболистов высочайшего класса. Планируем вкладывать средства в строительство дополнительных тренировочных площадей, комплексно заниматься подготовкой тренеров. Потом мы другим регионам страны будем показывать как пример ярославский центр.

На сегодняшний момент, уточняет правительство региона, в Ярославской области систематически занимаются футболом более 20 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти. И очень важно, чтобы костяком футбольной команды были ребята из области.

В планах областного правительства - к 2024 году создать в Ярославской области футбольную Академию РФС и Региональный центр РФС на базе футбольного клуба «Шинник». Также предусмотрено увеличение количества детских футбольных центров. Будет модернизирована система подготовки резерва, улучшена кадровая и инфраструктурная обеспеченность этого вида спорта, а также сформирована единая система любительских соревнований под эгидой областной федерации футбола.