Ярославцу, который 20 лет провел в казахстанском плену, дома помогут с документами и работой

Алексей Котов из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобожден оперативниками. Скриншот с видео

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал помочь уроженцу Ярославской области, который 20 лет провел в неволе в Казахстане.

- Чудовищная история. Человек 20 лет жил в рабстве. Алексей Котов 1977 года рождения из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобожден оперативниками, - написал на своей странице в Instagram Михаил Евраев. - Уже проговорили с Уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным. Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами.

Как только мужчина вернется домой, его отправят в один из ярославских санаториев на реабилитацию. При необходимости, решат и вопрос с работой.

Алексей Котов прекратил выходить на связь с семьей в июле 1999 года – тогда от него пришло последнее письмо из Казахстана. До этого, в феврале того же года, Алексей написал, что его избили и он лежит в госпитале.

Дома в Гаврилов-Ямском районе Алексея ждут родители, три сестры и два брата.

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