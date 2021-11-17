Сестра ярославца, которого 20 лет держали в рабстве в Казахстане, рассказала, как пропал ее брат

Уроженец Ярославской области Алексей Котов 20 лет находился в неволе в Казахстане. Скриншот с видео

- Мама, папа! Я 20 лет уже в неволе. Помогите, если сможете выбраться из Казахстана. Батя, помоги, - такими словами начинается ролик, на котором мужчина просит о помощи.

Он называет свое имя – Котов Алексей Александрович, уроженец деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области и указывает, где находится – на зимовке Мухтар Карагандинской области.

Видео, которое быстро разошлось по социальным сетям, сразу заинтересовались местные правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело, подозреваемый в незаконном лишении свободы человека задержан.

КП-Ярославль удалось связаться с сестрой 44-летнего Алексей Котова Ириной Завардиной. Ирина, две ее сестры и родители все эти долгие годы не теряли надежду вновь увидеть брата, и вот, наконец-то скоро это произойдет.

- Сейчас Леша находится в Казахстане, с ним все в порядке, скоро его привезут в Москву. Мы с ним поговорили по телефону, он только сказал «Не плачь, скоро увидимся», - рассказывает женщина и по голосу слышно, как она волнуется.

Связь с Алексеем семьи потеряла еще в 1999 году.

- Его призвали в армию, направили в Казахстан, он потом там и остался служить по контракту. Приезжал на похороны моего мужа в 1977 году и снова уехал. А с 99-года от Алексей перестали приходить какие-либо извести, - вспоминает Ирина.

Сестра обратила в военкомат, но там ей сказали, что часть, где служил брат, расформирована, всех военнослужащих отправили домой. Почему Алексей не доехал до Ярославской области сейчас пока не ясно: что с ним произошло и как он жил эти годы, мужчина расскажет потом.

- Мы не раз писали в программу «Жди меня», обращались к женщине одной, вроде гадалки. Она сказала, что Леша жив, - говорит Ирина.

И брат, к счастью, действительно оказался жив. Сейчас все с нетерпением ждут возвращения Алексея домой.

КП-Ярославль будет следить за развитием событий.