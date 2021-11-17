Автобусам в Ярославле придали ускорение

Врио губернатора Ярославской области Михаил ЕВРАЕВ: - В мониторинге за ситуацией в работе общественного транспорта мы будем ориентироваться не только на свои замеры, но и прежде всего на обратную связь от жителей. Фото: Правительство Ярославской области

- Все действия будут идти по двум направлениям: увеличение количества транспорта на тех маршрутах, где его не хватает, и увеличение частоты работы транспорта в часы пик, - отметил Михаил Евраев. - Расписание должно быть гибким и меняться в соответствии с потребностями людей.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства области и мэрии Ярославля, предложила разделить маршруты на четыре вида. Магистральные - соединяют разные концы города. Основные - курсируют между районами и центром. Дополнительные - доставляют людей из отдаленных районов. Социальные - ориентированы на работу предприятий. Деление по категориям позволит перераспределить нагрузку на общественный транспорт и усилить наиболее востребованные направления.

Основные и магистральные маршруты должны работать по интервальному расписанию, то есть в часы пик транспорт будет курсировать с интервалами 5 - 8 минут, в остальное время 8 - 12 минут. Интервалы движения по основным маршрутам в часы пик 8 - 10 минут, в остальное время 12 - 14 минут.

Как отметил Михаил Евраев, комплекс мероприятий, предложенных рабочей группой, должен быть реализован в течение двух недель.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, уже сделаны некоторые изменения в движении транспорта. По трем маршрутам (№44к, 58, 68) добавлено семь автобусов. Увеличено количество рейсов на маршрутах №32, 44к, 58, 68, 66 за счет пересмотра расписания.

Глава региона потребовал осуществлять ежедневный мониторинг загруженности и интервалов движения городского транспорта.

- В мониторинге за ситуацией в работе общественного транспорта мы будем ориентироваться не только на свои замеры, но и прежде всего на обратную связь от жителей, - подчеркнул Михаил Евраев.

Врио губернатора поручил открыть «горячую» линию по вопросам общественного транспорта. С 12 ноября замечания и предложения о работе автобусов в Ярославле можно направлять на единый номер «Чат Транспорт Город» 7-915-973-98-78 в мессенджер WhatsUp.

Также Михаил Евраев поручил мэрии Ярославля в 10-дневный срок установить электронные табло как минимум еще на 20 ключевых остановочных пунктах. Пока такие табло есть только на 17 остановках в городе. В перспективе они должны появиться везде.

- Люди, приходя на остановку, должны видеть, когда ушел автобус и когда придет следующий, - сказал врио губернатора.

От редакции. Пока номер готовился к печати, появились первые отклики ярославцев на решение врио губернатора Михаила Евраева изменить ситуацию с общественным транспортом в Ярославле.

- Хорошо, что наконец власть обратила внимание на это безобразие, - считает 53-летняя Татьяна Морозова, жительница Красноперекопского района. - Надеюсь, что принятые меры исправят перекосы в работе общественного транспорта и автобусы станут нам помощниками в движении, а не тормозами, как сейчас.

- Отлично, что новый глава региона первым делом занялся общественным транспортом, не у всех ведь есть машины, чтобы на учебу и работу добираться, - сказал студент ЯГПУ им. Ушинского 22-летний Иван. - Мы с другом с Московского проспекта на перекладных добираемся, времени столько тратим - уму непостижимо. Давно порядок надо было навести, а не кормить людей обещаниями!