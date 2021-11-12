Мэр Ярославля пытается примирить владельцев хлебозавода №1 и ТЦ «Старый город»

На следующей неделе мэр вместе с предпринимателями выедет на "место конфликта". Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле произошел конфликт между владельцем ТЦ "Старый город" Романом Галагаевым и собственником Хлебозавода №1 Андреем Ильиным. Причиной разногласия стало то, что тяжелые машины муковоза, по мнение Галагаева, могут испортить дорогу на территории ТЦ и инженерные коммуникации под ней.

Поэтому предприниматель решил перекрыть проезд тяжеловозам, установив шлагбаум. Дело дошло до суда, который разрешил проезд муковозов с нагрузкой до 10 тонн на ось. Но не более двух машин и только в будни. Но владелец ТЦ не спешил исполнить решение суда и пришлось вмешаться судебным приставам.

В конфликт сторон вмешался и мэр города Владимир Волков.

— Мы пригласили вас для выработки совместного решения проблемы. Необходимо рассмотреть все возможные варианты проезда техники на предприятие. Также нужно провести переговоры со специалистами инженерных сетей, чтобы не допустить повреждения коммуникаций при дальнейшей эксплуатации, — сказал Владимир Волков.

На следующей неделе мэр вместе с предпринимателями выедет на "место конфликта". Совместными усилиями бизнесмены и власти Ярославля должны найти компромисс.

— Я вижу, что два предпринимателя хотят найти компромисс в решении проблемы. Предлагаю вам проработать варианты. Для этого необходимо понять, что необходимо сделать, чтобы техника могла ездить через улицу Комсомольскую, и что нужно сделать для проезда через запасные ворота предприятия. Вы давно знакомы, и как два соседа должны идти навстречу друг другу в решение этого непростого вопроса, — сказал председатель Общественной палаты города Ярославля Александр Федоров.